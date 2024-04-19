В НАТО назвали "шагом назад" принятие Грузией закона об иноагентах

В НАТО считают, что Грузия сделала шаг назад на пути к интеграции в Альянс, приняв скандальный закон об иноагентах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специального представителя генсека НАТО для Кавказа и Центральной Азии Хавьера Коломина в Twitter (X).
Он отметил, что в НАТО обеспокоены законом об иноагентах, принятом парламентом Грузии в первом чтении.
Чиновник подчеркнул, что Грузия как претендент на вступление в НАТО должна иметь правильную структуру для обеспечения свободы СМИ и участия гражданского общества.
"Этот проект является шагом назад и не способствует евроатлантической интеграции Грузии", - отметил Коломина.
18 апреля парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект об иноагентах. Ранее в Грузии пытались принять подобный документ, но из-за протестов власти решили отказаться от этой инициативы.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал решение парламента Грузии. В ЕС считают, что Грузия должна отказаться от закона, в противном случае это может вызвать проблемы со вступлением страны в Европейский союз.
Стоит добавить, что подобный закон действует в России, в рамках которого подавляют оппозиционные СМИ.
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