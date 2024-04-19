В НАТО назвали "шагом назад" принятие Грузией закона об иноагентах

Что об этом известно

18 апреля парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект об иноагентах. Ранее в Грузии пытались принять подобный документ, но из-за протестов власти решили отказаться от этой инициативы.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал решение парламента Грузии. В ЕС считают, что Грузия должна отказаться от закона, в противном случае это может вызвать проблемы со вступлением страны в Европейский союз.

Стоит добавить, что подобный закон действует в России, в рамках которого подавляют оппозиционные СМИ.

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