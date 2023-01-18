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У НАТО назвали фактори, які свідчать про те, що Путін готується до довгої війни

Фото: в НАТО назвали фактори, які свідчать про те, що Путін готується до довгої війни (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російський диктатор Володимир Путін готується до тривалої війни проти України. На це вказують кілька факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генсекретаря НАТО Мірча Джоане під час засідання Військового комітету.

За словами Джоане, війна РФ проти України навряд чи закінчиться найближчим часом.

"Путін готується до довгої війни", - заявив він під час зустрічі з начальниками штабів країн-членів НАТО.

Джоане зазначив, що на це вказують кілька факторів, а саме:

  • нещодавня мобілізація понад 200 тисяч російських військовослужбовців;
  • збільшення обсягів виробництва власної зброї;
  • збільшення темпів закупівель озброєння в інших країнах - зокрема Ірану.

У зв'язку з цим заступник генерального секретаря НАТО попередив, що у військовому відношенні 2023 рік буде важким і закликав підтримувати Україну доти, поки це необхідно.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці заявили, що підготовка Росії до довготривалої війни означає розуміння ворога, що його план швидкого захоплення України неможливий. Тому глава Кремля Володимир Путін тепер розглядає варіант тривалої війни на виснаження.

Також у ГУР зазначали, що російський диктатор доручив новому командувачу угрупуванням російськими військами в Україні Валерію Герасимову захопити Донбас до березня.

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