В НАТО назвали факторы, свидетельствующие о том, что Путин готовится к долгой войне

Российский диктатор Владимир Путин готовится к длительной войне против Украины. На это указывают несколько факторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ во время заседания Военного комитета.
По словам Джоанэ, война РФ против Украины вряд ли закончится в ближайшее время.
"Путин готовится к долгой войне", - заявил он во время встречи с начальниками штабов стран-членов НАТО.
Джоанэ отметил, что на это указывают несколько факторов, а именно:
В связи с этим заместитель генерального секретаря НАТО предупредил, что в военном отношении 2023 год будет трудным и призвал поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо.
Напомним, ранее в украинской разведке заявили, что подготовка России к долговременной войне означает понимание врага, что его план быстрого захвата Украины не осуществим. Поэтому глава Кремля Владимир Путин теперь рассматривает вариант продолжительной войны на истощение.
Также в ГУР отмечали, что российский диктатор поручил новому командующему группировкой российскими войсками в Украине Валерию Герасимову захватить Донбасс до марта.
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