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В НАТО назвали факторы, свидетельствующие о том, что Путин готовится к долгой войне

Фото: в НАТО назвали факторы, свидетельствующие о том, что Путин готовится к долгой войне (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российский диктатор Владимир Путин готовится к длительной войне против Украины. На это указывают несколько факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ во время заседания Военного комитета.

По словам Джоанэ, война РФ против Украины вряд ли закончится в ближайшее время.

"Путин готовится к долгой войне", - заявил он во время встречи с начальниками штабов стран-членов НАТО.

Джоанэ отметил, что на это указывают несколько факторов, а именно:

  • недавняя мобилизация более 200 тысяч российских военнослужащих;
  • увеличение объемов производства собственного оружия;
  • увеличение темпов закупок вооружения у других стран - в частности, у Ирана.

В связи с этим заместитель генерального секретаря НАТО предупредил, что в военном отношении 2023 год будет трудным и призвал поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо.

Напомним, ранее в украинской разведке заявили, что подготовка России к долговременной войне означает понимание врага, что его план быстрого захвата Украины не осуществим. Поэтому глава Кремля Владимир Путин теперь рассматривает вариант продолжительной войны на истощение.

Также в ГУР отмечали, что российский диктатор поручил новому командующему группировкой российскими войсками в Украине Валерию Герасимову захватить Донбасс до марта.

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