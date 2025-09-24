ua en ru
У НАТО наростає розкол, чи збивати російські літаки, - Bloomberg

Брюссель, Середа 24 вересня 2025 14:09
UA EN RU
У НАТО наростає розкол, чи збивати російські літаки, - Bloomberg Фото: у НАТО не можуть зважитися використовувати авіацію за призначенням (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У НАТО наростає розкол з приводу того, як реагувати на порушення повітряного простору Росією. Одні країни наполягають на жорстких заходах, інші попереджають про небезпеку ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Розбіжності в альянсі

Німеччина 23 вересня попередила про ризики збивати російські літаки. Майже одночасно президент США Дональд Трамп заявив, що готовий підтримати більш жорсткий підхід, що збігається з позицією Польщі та країн Балтії.

Прем'єр Польщі Дональд Туск напередодні наголосив, що "немає місця для обговорення" політики, і попередив про готовність відкривати вогонь по загрозах у небі.

Порушення на східному фланзі НАТО

Естонія закликала до термінових засідань НАТО і Радбезу ООН після того, як три російські винищувачі перебували в її повітряному просторі 12 хвилин. Раніше дрони з Росії порушували кордони Польщі та Румунії.

На цьому тлі зростає тиск на альянс виробити переконливу відповідь. Без чіткої стратегії НАТО ризикує втратити ефект стримування.

Німеччина проти ескалації

Міністр оборони Борис Пісторіус попередив, що НАТО може "увійти в пастку ескалації Путіна". "Сумбурні вимоги щось збити або показати силу допомагають найменше. Холоднокровність - це не боягузтво, а відповідальність перед своєю країною і Європою", - сказав він у Берліні.

Водночас президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що альянсу потрібен "показ сили". Він вважає, що в разі продовження порушень Росія повинна зіткнутися з вогнем у відповідь.

США: суперечливі сигнали

Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку підтримав можливість збивати російські літаки. "Yes, I do", - відповів він журналісту. Але пізніше додав, що все залежить від обставин.

Держсекретар США Марко Рубіо, навпаки, уточнив, що НАТО дотримується політики перехоплення, а не знищення літаків, якщо вони не атакують.

Нагадаємо, члени НАТО планують витратити понад 1,5 трильйона доларів на оборону у 2025 році.

Польща вперше зважилася збивати російські дрони тільки після масованої атаки 10 вересня. Із 20 безпілотників винищувачі НАТО збили чотири.

