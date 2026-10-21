НАТО направить у Чорне море літаки та дрони через атаки на судна

НАТО направить у Чорне море більше морських патрульних літаків, РЕБів та дронів після серії смертоносних атак на судна у регіоні, які можуть бути пов'язані з війною Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише агентство, заява альянсу прозвучала після того, як головний директивний орган НАТО, Північноатлантична рада, обговорив питання безпеки у Чорному морі у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.
Крім літаків, дронів та систем РЕБ, члени НАТО направили або направлять агентів та групи розвідки для поведінки криміналістичного аналізу вибухових віків речовин, заявив представник НАТО та полковник армії США Мартін О'Доннел.
"НАТО вже зміцнило свої позиції вздовж східного флангу, у тому числі за рахунок можливостей протидії безпілотникам. Ми і надалі залишатимемося єдиними і гарантуватимемо, що ми готові і здатні протистояти будь-якій загрозі та забезпечити безпеку мільярда людей", - написала в соцмережі Х головний прес-секретар НАТО Еллісор Харт.
Зазначимо, що НАТО не поклало відповідальності за недавню серію атаки на жодну країну. Військові аналітики стверджують, що Росія майже напевно здійснила всі ці атаки, проте Москва не визнала за них своєї відповідальності.
Минулого тижня семеро моряків зникли безвісти після того, як безпілотники вразили два танкери з хімічними речовинами біля румунського узбережжя Чорного моря, внаслідок чого вони спалахнули. Це викликало нові побоювання щодо безпеки на важливому судноплавному маршруті, який використовується Україною.
Також відомо, що щонайменше п'ять інших вантажних суден були атаковані біля берегів Румунії та сусідньої Болгарії, що входить до НАТО, за останні 10 днів, при цьому щонайменше 23 моряки вважаються зниклими або загиблими.
До речі, раніше з’являлася інформація, що Болгарія приєднається до ініціативи НАТО з протидії дронам після атак на судна в Чорному морі.