НАТО направит в Черное море самолеты и дроны из-за атак на суда

НАТО направит в Черное море больше морских патрульных самолетов, РЭБов и дронов после серии смертоносных атак на суда в регионе, которые могут быть связаны с войной России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет агентство, заявление альянса прозвучало после того, как главный директивный орган НАТО, Североатлантический совет, обсудил вопросы безопасности в Черном море в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
Помимо самолетов, дронов и систем РЭБ, члены НАТО направили или направят агентов и группы разведки для поведения криминалистического анализа взрывчатых век веществ, заявил представитель НАТО и полковник армии США Мартин О'Доннел.
"НАТО уже укрепило свои позиции вдоль восточного фланга, в том числе за счет возможностей противодействия беспилотникам. Мы будем и впредь оставаться едиными и гарантировать, что мы готовы и способны противостоять любой угрозе и обеспечить безопасность миллиарда человек", - написала в соцсети Х главный пресс-секретарь НАТО Эллисор Харт.
Отметим, что НАТО не возложило ответственность за недавнюю серию атаку ни на одну страну. Военные аналитики утверждают, что Россия почти наверняка совершила все эти атаки, однако Москва не признала за них свою ответственность.
На прошлой неделе семь моряков пропали без вести после того, как беспилотники поразили два танкера с химическими веществами у румынского побережья Черного моря, в результате чего они загорелись. Это вызвало новые опасения по поводу безопасности на важном судоходном маршруте, используемом Украиной.
Также известно, что по меньшей мере пять других грузовых судов были атакованы у берегов Румынии и соседней Болгарии, входящей в НАТО, за последние 10 дней, при этом по меньшей мере 23 моряка числятся пропавшими без вести или погибшими.
К слову, ранее была информация, что Болгария присоединится к инициативе НАТО по противодействию дронам после атак на суда в Черном море.