Сьогодні, 5 травня, у побережжя Чорного моря над Румунією зафіксували два розвідувальних літаки НАТО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на flightradar24.
Обидва літаки, судячи з траєкторій польоту, протягом тривалого часу патрулювали повітряний простір над побережжям Чорного моря.
Розвідку вели:
Фото: НАТО направило два розвідувальні літаки до побережжя Чорного моря над Румунією (flightradar24)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 4 травня, над Чорним морем зафіксували розвідувальний безпілотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.
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