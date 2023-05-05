UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НАТО направило два розвідувальні літаки до побережжя Чорного моря над Румунією

Фото: НАТО направило два розвідувальні літаки до побережжя Чорного моря над Румунією (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 5 травня, у побережжя Чорного моря над Румунією зафіксували два розвідувальних літаки НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на flightradar24.

Обидва літаки, судячи з траєкторій польоту, протягом тривалого часу патрулювали повітряний простір над побережжям Чорного моря.

Розвідку вели:

  • літак дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3A Sentry з позивним NATO11;
  • літаку Gulfstream G550 AEW італійських ВПС з позивним PERSE71.

Фото: НАТО направило два розвідувальні літаки до побережжя Чорного моря над Румунією (flightradar24)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 4 травня, над Чорним морем зафіксували розвідувальний безпілотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРумунія