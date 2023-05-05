Сегодня, 5 мая, у побережья Черного моря над Румынией зафиксировали два разведывательных самолета НАТО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на flightradar24.
Оба самолета, судя по траекториям полета, в течение длительного времени патрулировали воздушное пространство над побережьем Черного моря.
Разведку вели:
Фото: НАТО направило два разведывательных самолета к побережью Черного моря над Румынией (flightradar24)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 4 мая, над Черным морем зафиксировали разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.
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