НАТО наполягає на єдиних стандартах для вирішення проблеми поставок снарядів Україні, - Reuters

Глави провідних збройових компаній цього тижня зустрічаються з міністрами оборони країн НАТО, щоб обговорити збільшення виробництва та стандартизацію артилерійських снарядів, оскільки війна в Україні виснажує запаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив у лютому, що Київ витрачає снаряди набагато швидше, ніж західні країни можуть їх зробити. Початок українського контрнаступу, напевно, приведе до ще більшого використання.

Але відсутність єдиних стандартів серед різних виробників ускладнила потік постачання боєприпасів.

"Йдеться про те, щоб прискорити процес стандартизації НАТО, щоб забезпечити безперебійні поставки, що допоможе запобігти затримкам і дефіциту в майбутньому", - сказав агентству Reuters представник НАТО на умовах анонімності перед зустріччю в Брюсселі.

Серед запрошених: BAE Systems, турецький виробник дронів Baykar, General Dynamics, холдинг KNDS, що представляє виробника Leopard 2 KMW та французьку Nexter, Kongsberg, Leonardo, Lockheed, MBDA, Mesko, Nammo та Northrop Grumman.

Зустріч у рамках НАТО

НАТО веде переговори з представниками промисловості щодо збільшення оборонного виробництва з минулого року, але альянс уперше проводить зустріч такого високого рівня. Він відбудеться на полях зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі у четвер-п'ятницю 15-16 червня.

Обговорення у четвер будуть зосереджені на тому, як збільшити поставки артилерійських снарядів, засобів протиповітряної оборони та високоточних боєприпасів глибокої поразки, ракет із дальністю дії у сотні кілометрів, таких як британські Storm Shadow.

Попит на 155 мм артилерійські снаряди різко зріс після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Але запаси союзників для власної оборони закінчилися, оскільки вони направили снаряди Україні, де вони використовуються тисячами щодня.

У той час як НАТО забезпечує дотримання стандартів для патронів стрілецької зброї, як-от штурмові гвинтівки, що дозволяє військам усіх союзників використовувати боєприпаси один одного, з артилерійськими снарядами все не так просто.

Хоча деякі великі країни НАТО узгодили певні стандарти для 155-мм снарядів, які використовуються гаубицями, для поразки мети з необхідною точністю часто потрібні додаткові розрахунки, кажуть експерти.

Представник НАТО сказав, що самі компанії зацікавлені у виробництві боєприпасів, які можуть запустити кілька країн, і очікуються замовлення на мільярди євро, оскільки війна в Україні затягується.

Давно назріло питання

Джерело в оборонній промисловості привітало прагнення НАТО до більшої стандартизації і назвало його "давно назрілим".

"Якби національні уряди змогли змусити себе відмовитися від національних стандартів і домовитися про загальні стандарти НАТО, зокрема щодо боєприпасів, це було б кардинальною зміною", - сказало джерело в Міністерстві оборони.

Стандартизація також була б корисною для 120-мм танкових снарядів.

"Це був би справжній переломний момент. Ви могли б шукати 120-мм снаряди по всьому світу - тому що ті, які підходять для Leopard, працюватимуть і з Abrams", - сказав він.

Проте НАТО може зіткнутися з протидією з боку виробників боєприпасів, оскільки такий крок може підвищити конкуренцію та знизити ціни.

"За всією проблемою боєприпасів стоять безсторонні ділові інтереси", - сказало джерело в галузі.

"Компанії роблять гроші на тому, що боєприпаси не взаємозамінні, що вони можуть домінувати на своїх національних ринках зі своїми боєприпасами", - додав він.

Прагнення до більшої стандартизації відбувається у критичний момент, коли оборонні компанії вже бачать на горизонті набагато більші замовлення, оскільки НАТО на своєму саміті у Вільнюсі у липні збирається підняти план щодо кількості боєприпасів, які союзники мають нагромадити.

Понад рік війни в Україні призвели до сильного витрачання національних запасів. До цього багато країн НАТО виснажили запаси, оскільки уряди вважали війни на виснаження з великими артилерійськими боями справою минулого.

"Мине від шести до десяти років, перш ніж всі склади боєприпасів у Європі знову будуть заповнені", - заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.