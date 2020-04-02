НАТО утвердил новый пакет поддержки Украины и Грузии

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Новый пакет поддержки предусматривает военные учения и дополнительный доступ к учебным программам НАТО

Дополнительный пакет помощи Североатлантического Альянса, одобренный союзниками для Украины и Грузии, будет направлен на углубление сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, новый пакет поддержки предусматривает военные учения и дополнительный доступ к учебным программам НАТО.

"Мы решили еще больше углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, в том числе с помощью учений в стратегическом регионе Черного моря, а также совместную работу, чтобы противостоять киберугрозам, включая обмен радиолокационными данными о движении в воздушном пространстве с тем, чтобы сделать небо безопаснее для всех ", - заявил Столтенберг.

NATO Secretary General press conference, 2 April 2020 NATO Secretary General Jens Stoltenberg's online press conference after #NATO #ForMin meetings. Опубліковано NATO Четвер, 2 квітня 2020 р.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что министры иностранных дел стран-членов НАТО одобрят новый пакет помощи для Украины и Грузии. По его словам, это усилит политическую и практическую поддержку обеих стран.

Кроме того, ранее тогда еще вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, который уже министр иностранных дел, заявил, что наличие временно оккупированных территорий не помешает Украине стать членом Североатлантического альянса.

По его словам, Украина может вступить в НАТО при существующей оккупации Россией Крыма и временной неподконтрольности территорий на Донбассе. Он также заявил о прогрессе в отношениях между Украиной и НАТО.