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НАТО затвердив новий пакет підтримки України та Грузії

Новини » Політика     02.04.2020 - 20:51
НАТО затвердив новий пакет підтримки України та Грузії
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)

Новий пакет підтримки передбачає військові навчання і додатковий доступ до навчальних програм НАТО

Додатковий пакет допомоги Північноатлантичного Альянсу, схвалений союзниками для України і Грузії, буде спрямований на поглиблення співпраці в Чорноморському регіоні з метою забезпечення безпеки. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

За його словами, новий пакет підтримки передбачає військові навчання і додатковий доступ до навчальних програм НАТО.

"Ми вирішили ще більше поглибити наше партнерство з Україною та Грузією, у тому числі за допомогою навчань у стратегічному регіоні Чорного моря, а також спільну роботу, щоб протистояти кіберзагрозам, включаючи обмін радіолокаційними даними про рух у повітряному просторі з тим, щоб зробити небо безпечніше для всіх ", - заявив Столтенберг.

NATO Secretary General press conference, 2 April 2020

NATO Secretary General Jens Stoltenberg's online press conference after #NATO #ForMin meetings.

Опубліковано NATO Четвер, 2 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Йенс Столтенберг заявив, що міністри закордонних справ країн-членів НАТО схвалять новий пакет допомоги для України і Грузії. За його словами, це посилить політичну і практичну підтримку обох країн.

Крім того, раніше тоді ще віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, який уже міністр закордонних справ, заявив, що наявність тимчасово окупованих територій не завадить Україні стати членом Північноатлантичного альянсу.

За його словами, Україна може вступити в НАТО при існуючій окупації Росією Криму та тимчасової непідконтрольності територій на Донбасі. Він також заявив про прогрес у відносинах між Україною і НАТО.

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