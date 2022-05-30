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НАТО начало учения Ramstein Legacy 2022 в Латвии

Фото: НАТО начало учения Ramstein Legacy 2022 в Латвии (facebook.com/GeneralStaff_ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Латвии в волости Рембатес Огрського края на территории Авиационной базы вооруженных сил начались военные учения Ramstein Legacy 2022. Они продлятся до 6 июня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio 24.

Учения были организованы командования Воздушных сил НАТО. В них примут участие 300 военных Воздушных сил, Сухопутных сил, Земессардзе, а также бойцы противовоздушной обороны Италии, Чехии и США.

Боевая подготовка войск будет проходить на территории и в воздушном пространстве ряда стран: Польши, Литвы, Эстонии и Латвии.

"Учения будут проводиться в различных странах Европы и были разработаны на основе сложных и реалистичных ситуационных условий. Целью этого года является укрепление оперативной совместимости и готовности подразделений, что, соответственно, усилит оборону и защиту территорий, сил и населения союзных стран от угрозы или нападения с ракет или с воздуха". - пишет пресс-служба RALY 22.

Известно, что к учениям были привлечены самолеты военной авиации НАТО, системы ПВО ближней дистанции, в том же числе RBS-70, STINGER и AVENGER.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США могут оставить около 100 тысяч военных НАТО в Европе, если Россия не прекратит войну в Украине и не перестанет угрожать Финляндии, Швеции и Альянсу.

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НАТОЛатвия