США могут оставить в Европе 100 тысяч своих военных, - CNN

США могут оставить в Европе свой усиленные воинский контингент в 100 тысяч военнослужащих. На этот шаг Вашингтон пойдет в том случае, если Россия не прекратит войну в Украине и не перестанет угрожать Финляндии, Швеции и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как отмечает издание, США увеличили численность своих сил в Европе с примерно 60 тысяч военнослужащих до вторжения России в Украину до около 100 тысяч. Американские войска были размещены в странах, которые находятся вдоль восточного фланга Европы. Это было с целью поддержки НАТО и дальнейшего сдерживания России.

Собеседники издания уточнили, что в случае необходимости США могут временно увеличить свой воинский контингент в Европе. Решение будет принято в том случае, если НАТО проведет больше военных учений или изменится ситуация с безопасностью.

По словам источников издания, эти планы начали рассматривать после встречи главнокомандующих вооруженных сил НАТО в Брюсселе. Военные дают рекомендации предстоящей встрече министров обороны стран Альянса, запланированной на июнь, а также саммиту на высшем уровне, который пройдет в Мадриде в конце мая.