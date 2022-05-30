НАТО розпочало навчання Ramstein Legacy 2022 в Латвії

У Латвії у волості Рембатес Огрського краю на території Авіаційної бази Національних збройних сил розпочались військові навчання Ramstein Legacy 2022. Вони триватимуть до 6 червня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24.
Навчання були організовані командування Повітряних сил НАТО. В них візьмуть участь 300 військових Повітряних сил, Сухопутних сил, Земессардзе, а також бійці протиповітряної оборони Італії, Чехії та США.
Бойова підготовка військ відбуватиметься на території та у повітряному просторі низки країн: Польщі, Литви, Естонії та Латвії.
"Навчання будуть проводитися в різних країнах Європи та були розроблені на основі складних та реалістичних ситуаційних умов. Метою цього року є зміцнення оперативної сумісності та готовності підрозділів, що, відповідно, посилить оборону та захист територій, сил та населення союзних країн від загрози або нападу з ракет або з повітря”. – пише пресслужба RALY 22.
Відомо, що до навчань були залучені літаки військової авіації НАТО, системи ППО ближньої дистанції, у тому ж числі RBS-70, STINGER та AVENGER.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США можуть залишити близько 100 тисяч військових НАТО в Європі, якщо Росія не припинить війну в Україні і не перестане загрожувати Фінляндії, Швеції і Альянсу.
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