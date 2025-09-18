НАТО може збивати цілі РФ над Україною: військовий аналітик назвав головну перепону
Для збиття цілей над Україною силами НАТО майже все готово: більшість нашої ППО - західна, тож обмін даними і координація будуть простими.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів командир 67-ї бригади у 2022-2023 роках, нині військовий аналітик Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) Олександр Саєнко.
"З військової точки зору це може виглядати так: літаки, припустимо, з території Польщі злітають і можуть збивати в західних областях України "Шахеди" або ракети, які прямують у напрямку до Польщі або інших європейських країн, - пояснив Саєнко.
За його словами, спільне виконання бойових завдань - це досить складний процес і він повинен бути відпрацьований. Адже Україна і НАТО мають великий досвід проведення військових навчань, тож і з цим проблем виникнути не повинно.
На його думку, у будь-якому випадку, аби збивати цілі над Україною з-за кордону, чи оперувати власне над українським небом, потрібне належне юридичне оформлення.
"Більше проблеми тут становить саме юридична площина - дозвіл підрозділам Польщі або іншої країни знаходитися на території України. Для цього потрібне звернення президента до Верховної Ради", - сказав експерт.
Він вважає, що такий крок потрібно зробити вже зараз, на перспективу, в якості сигналу партнерам, а найкращим форматом співпраці в такому випадку була б окрема двостороння угода з Україною.
Детально про те, чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Вторгнення дронів РФ у Польщу
Варто нагадати, що в ніч на 10 вересня, Росія під час атаки по Україні, запустила близько 20 російських дронів у повітряний простір Польщі.
Для забезпечення безпеки своєї країни Польща підняла в небо авіацію і вперше збивала дрони РФ, та ще й над своєю територією.
У відповідь на інцидент НАТО задіяли 4 статті Альянсу. Крім того, блок розпочав днями операцію "Військовий страж". Вона передбачає перекидання до Польщі від країн-союзників по НАТО певної техніки, щоб посилити захист.
Також РБК-Україна повідомляло, що в неділю президент Польщі Кароль Навроцький підписав згоду на перекидання військ НАТО до Польщі.