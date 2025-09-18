ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

НАТО может сбивать цели РФ над Украиной: военный аналитик назвал главную преграду

Четверг 18 сентября 2025 08:28
UA EN RU
НАТО может сбивать цели РФ над Украиной: военный аналитик назвал главную преграду Иллюстративное фото: аналитик рассказал, может ли сбивать цели РФ над Украиной (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Роман Кот

Для сбития целей над Украиной силами НАТО почти все готово: большинство нашей ПВО - западная, так что обмен данными и координация будут простыми.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал командир 67-й бригады в 2022-2023 годах, ныне военный аналитик Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Александр Саенко.

"С военной точки зрения это может выглядеть так: самолеты, допустим, с территории Польши взлетают и могут сбивать в западных областях Украины "Шахеды" или ракеты, которые направляются в направлении Польши или других европейских стран, - пояснил Саенко.

По его словам, совместное выполнение боевых задач - это достаточно сложный процесс и он должен быть отработан. Ведь Украина и НАТО имеют большой опыт проведения военных учений, поэтому и с этим проблем возникнуть не должно.

По его мнению, в любом случае, чтобы сбивать цели над Украиной из-за рубежа, или оперировать собственно над украинским небом, нужно надлежащее юридическое оформление.

"Больше проблемы здесь составляет именно юридическая плоскость - разрешение подразделениям Польши или другой страны находиться на территории Украины. Для этого нужно обращение президента в Верховную Раду", - сказал эксперт.

Он считает, что такой шаг нужно сделать уже сейчас, на перспективу, в качестве сигнала партнерам, а лучшим форматом сотрудничества в таком случае было бы отдельное двустороннее соглашение с Украиной.

Подробно о том, решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной - читайте в материале РБК-Украина.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Стоит напомнить, что в ночь на 10 сентября, Россия во время атаки по Украине, запустила около 20 российских дронов в воздушное пространство Польши.

Для обеспечения безопасности своей страны Польша подняла в небо авиацию и впервые сбивала дроны РФ, да еще и над своей территорией.

В ответ на инцидент НАТО задействовали 4 статьи Альянса. Кроме того, блок начал на днях операцию "Военный страж". Она предусматривает переброску в Польшу от стран-союзников по НАТО определенной техники, чтобы усилить защиту.

Также РБК-Украина сообщало, что в воскресенье президент Польши Кароль Навроцкий подписал согласие на переброску войск НАТО в Польшу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
На Киевщине после атаки дронов вспыхнули склады и частный дом
На Киевщине после атаки дронов вспыхнули склады и частный дом
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре