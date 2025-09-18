НАТО может сбивать цели РФ над Украиной: военный аналитик назвал главную преграду

Для сбития целей над Украиной силами НАТО почти все готово: большинство нашей ПВО - западная, так что обмен данными и координация будут простыми.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал командир 67-й бригады в 2022-2023 годах, ныне военный аналитик Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Александр Саенко.

"С военной точки зрения это может выглядеть так: самолеты, допустим, с территории Польши взлетают и могут сбивать в западных областях Украины "Шахеды" или ракеты, которые направляются в направлении Польши или других европейских стран, - пояснил Саенко.

По его словам, совместное выполнение боевых задач - это достаточно сложный процесс и он должен быть отработан. Ведь Украина и НАТО имеют большой опыт проведения военных учений, поэтому и с этим проблем возникнуть не должно.

По его мнению, в любом случае, чтобы сбивать цели над Украиной из-за рубежа, или оперировать собственно над украинским небом, нужно надлежащее юридическое оформление.

"Больше проблемы здесь составляет именно юридическая плоскость - разрешение подразделениям Польши или другой страны находиться на территории Украины. Для этого нужно обращение президента в Верховную Раду", - сказал эксперт.

Он считает, что такой шаг нужно сделать уже сейчас, на перспективу, в качестве сигнала партнерам, а лучшим форматом сотрудничества в таком случае было бы отдельное двустороннее соглашение с Украиной.

