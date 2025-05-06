НАТО може розпастися: дипломат застерігає від розміщення миротворців в Україні

На думку дипломата, розміщення європейських миротворчих сил в Україні без участі Сполучених Штатів, може призвести до розпаду Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Видання нагадало, що протягом останніх кількох місяців Велика Британія та Франція активізували зусилля щодо формування миротворчої місії на території України під керівництвом європейських країн з метою завершення трирічної війни з Росією. Водночас, Ішингер виступив із застереженням щодо розміщення військової техніки європейських країн-членів НАТО в Україні без участі військових США.

"Я не думаю, що росіяни коли-небудь, за будь-яких обставин, погодяться на це. Але навіть якщо вони погодяться, ми маємо наполягати на участі Сполучених Штатів", - заявив дипломат.

За його словами, у разі відсутності підтримки з боку США, Росія може скористатися ситуацією та вдатися до провокацій, заявивши, що українці "почали якусь стрілянину, та їм потрібно на це відповісти".

"Європейські сили можуть опинитися під вогнем і будуть змушені реагувати самостійно, без підтримки Сполучених Штатів. Відверто кажучи, це був би кінець НАТО в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Я не думаю, що доцільно дозволити Росії нас розділити, адже це фактично означатиме розпад Альянсу", - наголосив Ішингер.

Його позиція, яку поділяє низка провідних експертів у сфері безпеки, підкреслює основну проблему у підході європейських країн до підтримки України на тлі невизначеності з боку адміністрації президента Дональда Трампа щодо подальших зобов’язань перед Києвом і майбутнього НАТО. На переконання Ішингера, Росія не сприймає Європу як серйозну військову силу без участі Сполучених Штатів.

"Європа на даний момент не здатна самостійно забезпечити свою безпеку", - зазначив він.

Ішингер також охарактеризував події останніх 100 днів, як "електрошок для європейських політиків". На його думку, країни ЄС мають "набагато активніше ставати на власні ноги" як у військовому, так і в стратегічному політичному вимірі.

Водночас дипломат висловив переконання, що адміністрація Трампа рано чи пізно усвідомить необхідність співпраці з європейськими партнерами в ключових питаннях національної безпеки, зокрема щодо війни в Україні або переговорів з Іраном щодо ядерної програми.

"Чи привів підхід - ігнорувати Європу, вести діалог з Росією про Україну без участі європейців, розмовляти з Іраном без урахування європейської позиції - до конкретних результатів? Ні, наскільки я можу судити. Я думаю, що США згодом визнають це і відновлять тісну співпрацю з Європою", - додав очільник Мюнхенської конференції з безпеки.

Цього тижня Ішингер разом із десятками високопоставлених представників у сфері трансатлантичної безпеки прибуде до Вашингтона.

Вони проведуть зустрічі з посадовцями адміністрації президента США Дональда Трампа, під час яких планується обговорити мирний план щодо припинення війни в Україні, а також інші актуальні виклики. Перемовини проходитимуть у закритому форматі під егідою Мюнхенської конференції з питань безпеки.