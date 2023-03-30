У НАТО мають намір забезпечити Україну всім необхідним для контрнаступу, - Білий дім

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеобрифінг .

Зазначимо, що зустріч міністрів оборони країн НАТО відбудеться у Брюсселі з 3 по 5 квітня.

"НАТО має намір забезпечити Україну всім необхідним для контрнаступу, союзники обговорять це на майбутній міністерській зустрічі у Брюсселі", - заявила речник Білого дому.

Раніше глава МЗС України заявив, що країни-союзники України не повинні вважати майбутній весняний контрнаступ ЗСУ вирішальним, оскільки це може вплинути на подальшу позицію Заходу.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що боротьба України за свою свободу зараз перейшла у вирішальний момент.

Також ми писали, що, за словами представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скибицького, вирішальний момент у війні для України настане цієї весни та на початку літа.

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