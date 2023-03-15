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Боротьба України за свободу перейшла у вирішальний момент, - Остін

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Середа 15 березня 2023 15:40
Боротьба України за свободу перейшла у вирішальний момент, - Остін Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі Україна перебуває у вирішальному моменті боротьби за свободу, а держави-партнери демонструють єдність і рішучість у своїй підтримці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

"Зараз ми перебуваємо у вирішальному моменті боротьби України за свободу. Усе це демонструє нашу незмінну рішучість і єдність", - сказав Остін.

Глава Пентагону підкреслив, що це також означає "виконання наших зобов'язань повною мірою й швидко".

За його словами, міжнародна коаліція на нинішньому етапі має забезпечити Україну всіма спроможностями для подальшої боротьби. Це передбачає не лише додаткове озброєння, але також запасні частини й можливості технічного обслуговування переданої раніше техніки.

"Наша Контактна група зосереджена на координації довгострокової підтримки", - додав Остін.

Крім того, він підкреслив необхідність знайти нові партії боєприпасів, а також систем протиповітряної оборони для України.

"Щоби збільшити виробництво боєприпасів, учасники цієї Контактної групи об’єднуються для розробки інноваційних рішень для розв'язання проблем промислових виробництв. І я впевнений, що ми продовжимо просуватися далі, щоби задовольнити потреби України до весни, а також у подальшому майбутньому", - зазначив міністр оборони США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що дев'ять союзників України зобов'язалися надати їй понад 150 танків Leopard як військову допомогу.

До того ж, зазначимо, що союзники України збираються на зустріч у форматі "Рамштайн" сьогодні, 15 березня. Переговори оборонної контактної групи відбудуться вже вдесяте.

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