В НАТО намерены обеспечить Украину всем необходимым для контрнаступления, - Белый дом

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеобрифинг .

Отметим, что встреча министров обороны стран НАТО состоится в Брюсселе с 3 по 5 апреля.

"НАТО намерено обеспечить Украину всем необходимым для контрнаступления, союзники обсудят это на грядущей министерской встрече в Брюсселе", - заявила спикер Белого дома.

Ранее глава МИД Украины заявил, что страны-союзники Украины не должны считать предстоящее весеннее контрнаступление ВСУ решающим, поскольку это может повлиять на дальнейшую позицию Запада.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что борьба Украины за свою свободу сейчас перешла в решающий момент.

Также мы писали, что, по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, решающий момент в войне для Украины наступит этой весной и в начале лета.

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