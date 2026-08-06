НАТО у липні на 250% частіше піднімало винищувачі для перехоплення літаків РФ

"Цифри не брешуть! Порівняйте липень 2025 року з липнем 2026 року - і картина стане очевидною: кількість вильотів винищувачів на східному фланзі НАТО зросла більш ніж на 250%", - йдеться у публікації.

У командуванні додали, що військові літаки РФ неодноразово пролітали поблизу повітряного простору НАТО, не маючи при цьому плану польоту і не включаючи транспондера.

Це своєю чергою, змушувало Альянс піднімати винищувачі і перехоплювати, а також ідентифікувати авіацію Росії.

"Кожен виліт доводить нашу пильність. Кожен перехоплення доводить, що повітряний простір НАТО захищений", - резюмували у командуванні.