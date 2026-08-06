НАТО в июле на 250% чаще поднимало истребители для перехвата самолетов РФ

"Цифры не лгут! Сравните июль 2025 года с июлем 2026 года - и картина станет очевидной: количество вылетов истребителей на восточном фланге НАТО выросло более чем на 250%", - сказано в публикации.

В командовании добавили, что военные самолеты РФ неоднократно пролетали вблизи воздушного пространства НАТО, не имея при этом плана полета и не включая транспондер.

Это в свою очередь, вынуждало Альянс поднимать истребители и перехватывать, а также идентифицировать авиацию России.

"Каждый вылет доказывает нашу бдительность. Каждый перехват доказывает, что воздушное пространство НАТО защищено", - резюмировали в командовании.