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НАТО в июле на 250% чаще поднимало истребители для перехвата самолетов РФ

03:10 06.08.2026 Чт
1 мин
Какие причины послужили перехвату российских самолетов?
aimg Эдуард Ткач
Фото: для перехвата было несколько причин (Getty Images)

В июле 2026 года НАТО на 250% чаще поднимало свои истребители, чтобы перехватить российские самолеты у границ Альянса. Речь идет о сравнении вылетов с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Х Командования объединенных сил НАТО в Центральной и Восточной Европе.

"Цифры не лгут! Сравните июль 2025 года с июлем 2026 года - и картина станет очевидной: количество вылетов истребителей на восточном фланге НАТО выросло более чем на 250%", - сказано в публикации.

В командовании добавили, что военные самолеты РФ неоднократно пролетали вблизи воздушного пространства НАТО, не имея при этом плана полета и не включая транспондер.

Это в свою очередь, вынуждало Альянс поднимать истребители и перехватывать, а также идентифицировать авиацию России.

"Каждый вылет доказывает нашу бдительность. Каждый перехват доказывает, что воздушное пространство НАТО защищено", - резюмировали в командовании.

Перехват самолетов РФ

Напомним, во вторник 4 августа в Минобороны Польши заявили, что истребители их страны перехватили российский разведывательный самолет Ил-20. Это произошло в 56 км от Кошалина, который расположен в Западноморском воеводстве.

Также мы писали, что 3 августа истребители Польши тоже перехватили российский самолет разведчик. Это произошло над Балтийским морем. Известно, что у самолета был выключен транспондер.

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