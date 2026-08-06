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НАТО у липні на 250% частіше піднімало винищувачі для перехоплення літаків РФ

03:10 06.08.2026 Чт
1 хв
Які причини спричинили перехоплення російських літаків?
aimg Едуард Ткач
НАТО у липні на 250% частіше піднімало винищувачі для перехоплення літаків РФ Фото: для перехоплення було кілька причин (Getty Images)
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У липні 2026 року НАТО на 250% частіше піднімало свої винищувачі, щоб перехопити російські літаки біля Альянсу. Мова йде про порівняння вильотів із аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у Х Командування об'єднаних сил НАТО у Центральній та Східній Європі.

"Цифри не брешуть! Порівняйте липень 2025 року з липнем 2026 року - і картина стане очевидною: кількість вильотів винищувачів на східному фланзі НАТО зросла більш ніж на 250%", - йдеться у публікації.

У командуванні додали, що військові літаки РФ неодноразово пролітали поблизу повітряного простору НАТО, не маючи при цьому плану польоту і не включаючи транспондера.

Це своєю чергою, змушувало Альянс піднімати винищувачі і перехоплювати, а також ідентифікувати авіацію Росії.

"Кожен виліт доводить нашу пильність. Кожен перехоплення доводить, що повітряний простір НАТО захищений", - резюмували у командуванні.

Перехоплення літаків РФ

Нагадаємо, у вівторок 4 серпня в Міноборони Польщі заявили, що винищувачі їхньої країни перехопили російський розвідувальний літак Іл-20. Це сталося за 56 км від Кошаліна, який розташований у Західноморському воєводстві.

Також ми писали, що 3 серпня винищувачі Польщі також перехопили російський літак розвідник. Це сталося над Балтійським морем. Відомо, що у літака було вимкнено транспондер.

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