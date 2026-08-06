НАТО в июле на 250% чаще поднимало истребители для перехвата самолетов РФ

В июле 2026 года НАТО на 250% чаще поднимало свои истребители, чтобы перехватить российские самолеты у границ Альянса. Речь идет о сравнении вылетов с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Х Командования объединенных сил НАТО в Центральной и Восточной Европе.

"Цифры не лгут! Сравните июль 2025 года с июлем 2026 года - и картина станет очевидной: количество вылетов истребителей на восточном фланге НАТО выросло более чем на 250%", - сказано в публикации.

В командовании добавили, что военные самолеты РФ неоднократно пролетали вблизи воздушного пространства НАТО, не имея при этом плана полета и не включая транспондер.

Это в свою очередь, вынуждало Альянс поднимать истребители и перехватывать, а также идентифицировать авиацию России.

"Каждый вылет доказывает нашу бдительность. Каждый перехват доказывает, что воздушное пространство НАТО защищено", - резюмировали в командовании.