НАТО в коммюнике обозначит Россию как "угрозу", а Китай - "системный вызов", - СNN
В предварительном варианте итогового коммюнике саммита НАТО Россию обозначат как "угрозу". В этом документе будут впервые подчеркнуты военные амбиции Китая и системные вызовы со стороны Пекина для Альянса.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на содержание проекта итогового коммюнике саммита НАТО.
Отмечается, что черновик состоит из 45 станиц и 79 абзацев в нем посвящены Китаю. В документе впервые будут подчеркнуты военные амбиции Пекина, представляющие "системный вызов" для стран-участниц НАТО.
"Индустриальная политика Китая, а также его стратегия по слиянию военного и гражданского секторов - ключевые составляющие бросаемых им системных вызовов. Амбиции и наступательная позиция Пекина представляют системный вызов международному порядку, а также сферам, имеющим отношение к безопасности НАТО", - отмечается в документе.
Россия в коммюнике будет обозначена как "угроза" для Альянса.
Напомним, 14 июня в Брюсселе стартовал саммит НАТО, который впервые пройдет с участием Джо Байдена в качестве президента США. Встреча проходит в узком кругу, и Украину на нее не пригласили, хотя Киев очень рассчитывал на присутствие.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтбенберг заявил, что блок будет наращивать военный потенциал для противодействия России. Он также заявил о важности санкций, введенных против России.
По его словам, подход НАТО к России основан на том, что "мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге".