НАТО в комюніке позначить Росію як "загрозу", а Китай - "системний виклик", - СNN
В попередньому варіанті підсумкового комюніке саміту НАТО Росію позначать як "загрозу". У цьому документі будуть вперше підкреслені військові амбіції Китаю і системні виклики з боку Пекіна для Альянсу.
Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на зміст проекту підсумкового комюніке саміту НАТО.
Відзначається, що чернетка складається з 45 станиць і 79 абзаців в ньому присвячені Китаю. У документі вперше будуть підкреслені військові амбіції Пекіна, що представляють "системний виклик" для країн-учасниць НАТО.
"Індустріальна політика Китаю, а також його стратегія по злиттю військового і громадянського секторів - ключові складові кидаються їм системних викликів. Амбіції і наступальна позиція Пекіна представляють системний виклик міжнародному порядку, а також сферам, що мають відношення до безпеки НАТО", - наголошується в документі.
Росія в комюніке буде позначена як "загроза" для Альянсу.
Нагадаємо, 14 червня в Брюсселі стартував саміт НАТО, який вперше пройде за участю Джо Байдена в якості президента США. Зустріч проходить у вузькому колі, і Україну на неї не запросили, хоча Київ дуже розраховував на присутність.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтбенберг заявив, що блок буде нарощувати військовий потенціал для протидії Росії. Він також заявив про важливість санкцій, введених проти Росії.
За його словами, підхід НАТО до Росії заснований на тому, що "ми називаємо двоїстим підходом - на обороні і діалозі".