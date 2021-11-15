НАТО не исключает похожего сценария с мигрантами на границе Украины

"Мы видим, что происходит на границе с Польшей. Также проблемы могут быть в Литве, Латвии и Украине. Мы понимаем, что режим Лукашенко использует ситуацию с мигрантами, мы очень обеспокоены такой ситуацией", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО следит за тем, что происходит вокруг Украины.

"Это мероприятия которые происходят одновременно. Мы видим также, что Россия свое присутствие увеличивает со стороны Балканов. Мы должны быть бдительными, готовыми, должны делать все, чтобы Россия снизила эскалацию", - отметил Столтенберг.