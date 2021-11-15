НАТО не виключає схожого сценарію з мігрантами на кордоні України

"Ми бачимо, що відбувається на кордоні з Польщею. Також проблеми можуть бути у Литві, Латвії та й Україні. Ми розуміємо, що режим Лукашенко використовує ситуацію з мігрантами, ми дуже занепокоєні такою ситуацією", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що НАТО слідкує за тим, що відбувається довкола України.

"Це заходи які відбуваються одночасно. Ми бачимо також, що Росія свою присутність збільшує зі сторони балканів. Ми повинні бути пильними, готовими, повинні робити все, щоб Росія знизила ескалацію", - зазначив Столтенберг.