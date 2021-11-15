ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Может ли Россия вторгнуться в Украину: что думают в НАТО

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 15 ноября 2021 13:39
Может ли Россия вторгнуться в Украину: что думают в НАТО Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В НАТО фиксируют большое скопление российских войск возле границы с Украиной. И расценивают такие действия как возможность реализовать потенциальные агрессивные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Я не могу говорить подробно о результатах наших разведывательных данных, но мы видим увеличение напряжения. Мы должны быть реалистами и понимать, с какими вызовами мы сталкиваемся. Мы видим огромное увеличение военной силы возле Украины", - отметил Столтенберг.

По его словам, Россия уже раньше использовала такую методику давления.

"Я не хочу спекулировать, но я думаю, что нам нужно быть честными, нам нужно думать над тем, что существуют потенциальные возможности, которые имеет Россия, чтобы провести потенциальные агрессивные действия против Украины", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что западные разведки предупредили Украину о "высокой вероятности" вторжения России этой зимой.

Также стало известно, что Британия готова перебросить спецназ в Украину из-за угрозы вторжения РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Йенс Столтенберг
NEWS
Может ли Россия вторгнуться в Украину: что думают в НАТО
Может ли Россия вторгнуться в Украину: что думают в НАТО
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают
Владислав Красинский, Милан Лелич Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают