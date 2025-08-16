Без НАТО і допомоги військами? ЗМІ розкрили нові деталі гарантій Трампа для України

У суботу вранці президент США Дональд Трамп зв'язався телефоном з українським колегою Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, щоб обговорити гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Як уточнює видання, Трамп обговорював участь США в потенційній гарантії безпеки для нашої країни, аналогічній НАТО, у рамках угоди з Росією.

"Обговорювалися європейські та американські гарантії безпеки. Питання про присутність американських військ на території України не обговорювалося і не розглядалося (Трампом - ред.)", - сказало одне з джерел.

Раніше цього тижня Зеленський заявив журналістам, що США ще не надали гарантії безпеки. Він зазначив, що поки що це зробила тільки Європа.

"У тристоронній зустрічі, яка відбудеться після двосторонньої, візьмуть участь США, Україна і Росія. Для мене дуже важлива присутність Європи в тій чи іншій формі. Тому що, зрештою, поки що ніхто, крім Європи, не надав нам гарантії безпеки", - сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що цього не було навіть у фінансовому плані, зазначивши, що фінансування потреб ЗСУ теж є гарантією безпеки.

Повертаючись до гарантій США, джерела розповіли NBC, що заходи, які обговорювали, не надаватимуться разом із членством НАТО.

І це попри те, що сьогодні вранці європейські лідери опублікували спільну заяву. У ній йшлося про те, що Україні слід надати право домагатися членства в ЄС.

"Ми вітаємо заяву президента Трампа про готовність США надати гарантії безпеки... Не повинно бути жодних обмежень на збройні сили України або на її співпрацю з третіми країнами. Росія не може мати права вето проти шляху України до ЄС і НАТО", - написали лідери.

Також джерела NBC повідомили, що гарантії безпеки будуть надані в тому разі, якщо Росія знову вторгнеться в Україну після укладення передбачуваної мирної угоди.

Ці переговори щодо гарантій безпеки для України почалися минулого тижня. У них беруть участь держсекретар США Марко Рубіо, віцепрезидент США Джей Ді Венс і глава Офісу президента України Андрій Єрмак.