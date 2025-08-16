Без НАТО и помощи войсками? СМИ раскрыли новые детали гарантий Трампа для Украины

В субботу утром президент США Дональд Трамп связался по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Как уточняет издание, Трамп обсуждал участие США в потенциальной гарантии безопасности для нашей страны, аналогичной НАТО, в рамках соглашения с Россией.

"Обсуждались европейские и американские гарантии безопасности. Вопрос о присутствии американских войск на территории Украины не обсуждался и не рассматривался (Трампом - ред.)", - сказал один из источников.

Ранее на этой неделе Зеленский заявил журналистам, что США еще не предоставили гарантии безопасности. Он отметил, что пока что это сделала только Европа.

"В трехсторонней встрече, которая состоится после двухсторонней, примут участие США, Украина и Россия. Для меня очень важно присутствие Европы в той или иной форме. Потому что в конечном счете, пока что никто, кроме Европы, не предоставил нам гарантии безопасности", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что этого не было даже в финансовом плане, отметив, что финансирование потребностей ВСУ тоже является гарантией безопасности.

Возвращаясь к гарантиям США, источники рассказали NBC, что меры, которые обсуждались - не будут предоставляться вместе с членством НАТО.

И это несмотря на то, что сегодня утром европейские лидеры опубликовали совместное заявление. В нем говорилось, что Украине следует предоставить право добиваться членства в ЕС.

"Мы приветствуем заявление президента Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности… Не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы Украины или на ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето против пути Украины в ЕС и НАТО", - написали лидеры.

Также источники NBC сообщили, что гарантии безопасности будут предоставлены в том случае, если Россия вновь вторгнется в Украину после заключения предполагаемой мирной сделки.

Данные переговоры по гарантиям безопасности для Украины начались на прошлой неделе. В них чувствуют госсекретарь США Марко Рубио, вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.