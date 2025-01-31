У НАТО хочуть запропонувати Трампу компроміс через його зазіхання на Гренландію, - ЗМІ

У НАТО планують запропонувати президенту США Дональду Трампу компроміс щодо Гренландії. В Альянсі сподіваються, що це знизить напруженість навколо дискусій про острів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.
Джерела в НАТО розповіли DPA, що Альянс хоче запропонувати Трампу значне розширення військової присутності в Арктиці.
Гренландія є важливою через свої багаті сировинні ресурси і як база для військового контролю над Арктикою. До того ж судноплавні шляхи стають більш доступними, принаймні влітку, оскільки кліматичні зміни посилюються.
Як зазначають ЗМІ, ця ініціатива обговорюється з Трампом на неформальних переговорах. Підставою для посилення присутності НАТО в Арктиці можуть стати нові оборонні плани, ухвалені у 2023 році. Це засекречені документи, які передбачають посилення потенціалу стримування та оборони також і на крайній півночі.
Зараз США вже використовують космічну базу Пітуффік в Гренландії. Ця база, серед іншого, підтримує системи попередження про ракетний напад, протиракетну оборону і місії космічного спостереження. Військові сили Данії також присутні у Гренландії.
Видання додає, що дебати щодо Гренландії є небезпечними для НАТО. Альянс має побоюватися за свій авторитет, а з іншого боку було б катастрофою, якби США вийшли з НАТО через таку суперечку.
Президент США Дональд Трамп ще під час першого терміну у Білому дому заявляв про бажання купити Гренландію. Після перемоги на виборах у 2024 році він відновив ці розмови.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголошувала, що острів не продається. За даними Financial Times, Фредеріксен і Трамп провели розмову перед інавгурацією. За словами джерел видання, Трамп був "агресивним і конфронтаційним" щодо питання Гренландії.
Днями президент США висловив впевненість, що острів буде під контролем Сполучених Штатів Америки.
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