В НАТО хотят предложить Трампу компромисс из-за его посягательств на Гренландию, - СМИ

В НАТО планируют предложить президенту США Дональду Трампу компромисс по Гренландии. В Альянсе надеются, что это снизит напряженность вокруг дискуссий об острове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.
Источники в НАТО рассказали DPA, что Альянс хочет предложить Трампу значительное расширение военного присутствия в Арктике.
Гренландия важна из-за своих богатых сырьевых ресурсов и как база для военного контроля над Арктикой. К тому же судоходные пути становятся более доступными, по крайней мере летом, поскольку климатические изменения усиливаются.
Как отмечают СМИ, эта инициатива обсуждается с Трампом на неформальных переговорах. Основанием для усиления присутствия НАТО в Арктике могут стать новые оборонные планы, принятые в 2023 году. Это засекреченные документы, которые предусматривают усиление потенциала сдерживания и обороны также и на крайнем севере.
Сейчас США уже используют космическую базу Питуффик в Гренландии. Эта база, среди прочего, поддерживает системы предупреждения о ракетном нападении, противоракетную оборону и миссии космического наблюдения. Военные силы Дании также присутствуют в Гренландии.
Издание добавляет, что дебаты по Гренландии являются опасными для НАТО. Альянс должен опасаться за свой авторитет, а с другой стороны было бы катастрофой, если бы США вышли из НАТО из-за такого спора.
Президент США Дональд Трамп еще во время первого срока в Белом доме заявлял о желании купить Гренландию. После победы на выборах в 2024 году он возобновил эти разговоры.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркивала, что остров не продается. По данным Financial Times, Фредериксен и Трамп провели разговор перед инаугурацией. По словам источников издания, Трамп был "агрессивным и конфронтационным" по вопросу Гренландии.
На днях президент США выразил уверенность, что остров будет под контролем Соединенных Штатов Америки.
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