НАТО хоче збільшити виробництво боєприпасів на фоні їх різкого подорожчання

Він зазначив, що в світі спостерігається різке зростання цін на військову техніку та боєприпаси. Це призводить до того, що НАТо за більші гроші отримуєж ті ж самі потужності, що і раніше.

"Це означає, що ми не можемо бути впевнені в тому, що збільшення витрат на оборону дійсно призведе до підвищення рівня безпеки", - заявив він.

Тому НАТО наполягає на збільшенні оборонного виробництва, яке має покрити як інтереси країн Альянсу, так і запит на допомогу від України, так як Київ витрачає щодня в середньому 10 тисяч снарядів.

Бауер закликав до збільшення приватних інвестицій в оборонний сектор для нарощування виробничих потужностей та закликав пенсійні фонди та банки перестати називати інвестиції в оборонний сектор неетичними.

"Довгострокова стабільність має превалювати над короткостроковими прибутками. Як ми бачимо на прикладі України, війна - це подія, яка торкається всього суспільства", - заявив адмірал.

Крім цього, він закликав керівників військових підприємств прискорити нарощування виробничих потужностей.

Витрати на оборону в НАТО

Згідно з зобов'язанням, підписаним в 2014 році, країни НАТО мають витрачати 2% ВВП на оборону до 2024 року. Однак, наразі лише вісім країн з 31 досягають цієї мети.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени збільшити кількість контрактів з оборонними підприємтсвами.

Столтенберг казав, що дискусії стосовно цього ще тривають, але Альянс очікує, що союзники досягнуть 2% якнайшвидше, тому що війна в Україні продемонструвала нагальність таких витрат.

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