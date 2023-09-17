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НАТО хочет увеличить производство боеприпасов на фоне их резкого подорожания

Фото: НАТО призывает страны-члены увеличить производство боеприпасов (facebook.com/ukroboronprom)
Автор: Антон Малиновский

Глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр призвал увеличить частные инвестиции в оборонные компании стран Альянса, производящие боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Он отметил, что в мире наблюдается резкий рост цен на военную технику и боеприпасы. Это приводит к тому, что НАТО за большие деньги получает те же мощности, что и раньше.

"Это значит, что мы не можем быть уверены в том, что увеличение расходов на оборону действительно приведет к повышению уровня безопасности", - заявил он.

Поэтому НАТО настаивает на увеличении оборонного производства, которое должно покрыть интересы стран Альянса и запрос на помощь от Украины, так как Киев тратит ежедневно в среднем 10 тысяч снарядов.

Бауэр призвал к увеличению частных инвестиций в оборонный сектор для наращивания производственных мощностей и призвал пенсионные фонды и банки перестать называть инвестиции в оборонный сектор неэтичными.

"Долгосрочная стабильность должна превалировать над краткосрочными доходами. Как мы видим на примере Украины, война - это событие, которое касается всего общества", - заявил адмирал.

Кроме того, он призвал руководителей военных предприятий ускорить наращивание производственных мощностей.

Расходы на оборону в НАТО

Согласно обязательствам, подписанным в 2014 году, страны НАТО должны тратить 2% ВВП на оборону до 2024 года. Однако пока только восемь стран из 31 достигают этой цели.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены увеличить количество контрактов с оборонными предприятиями.

Столтенберг говорил, что дискуссии по этому поводу еще продолжаются, но Альянс ожидает, что союзники достигнут 2% как можно быстрее , потому что война в Украине продемонстрировала необходимость таких расходов.

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