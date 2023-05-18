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Країни НАТО мають збільшити витрати на оборону, - Столтенберг

Новость на русском →
Четвер 18 травня 2023 23:45
Країни НАТО мають збільшити витрати на оборону, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Країни-члени НАТО мають витрачати на оборонні заходи мінімум 2% ВВП.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Він висловив очікування, що ті союзники, які ще не досягли цього рівня, зроблять це "якнайшвидше".

"Два відсотки - це вже не мета в майбутньому, а абсолютний мінімум, якого повинні досягти всі - не за десятиліття, а якомога швидше", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, Столтенберг також сказав, що усі країни НАТО погоджуються з тим, що Україна має стати членом Північноатлантичного альянсу.

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НАТО Єнс Столтенберг
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