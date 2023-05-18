Країни НАТО мають збільшити витрати на оборону, - Столтенберг

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Він висловив очікування, що ті союзники, які ще не досягли цього рівня, зроблять це "якнайшвидше".

"Два відсотки - це вже не мета в майбутньому, а абсолютний мінімум, якого повинні досягти всі - не за десятиліття, а якомога швидше", - сказав Столтенберг.