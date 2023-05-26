НАТО хочет повысить статус Украины как партнера, не предлагая быстрого членства, - СМИ

Члены НАТО намерены предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку ее заявки на членство. Однако любая конкретная дорожная карта для поступления все еще остается более отдаленной перспективой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euracitiv .

Отмечается, что заявка Украины на вступление в НАТО пока осталась без ответа, но, вероятно, будет являться основной темой Вильнюсского саммита Альянса в июле. Тем временем поддерживает идея повысить статус Украины в НАТО.

В настоящее время стороны встречаются в рамках Комиссии Украина - НАТО, которая руководит деятельностью сотрудничества и является форумом для консультаций между членами Альянса и Украиной по вопросам безопасности, представляющих общий интерес.

При этом страны НАТО стремятся повысить статус Украины в своих отношениях путем создания Рады Украина-НАТО, что станет первым шагом по укреплению политического партнерства между Альянсом и Киевом.

Рада Украина - НАТО

Согласно плану Украина будет "полноправным" членом за столом Рада Украина - НАТО, а не только приглашенной для обсуждений, как предусматривает Комиссия Украина - НАТО.

Тогда Украина могла бы созывать встречи, когда пожелает, ей было бы легче предоставлять прямую информацию о ситуации на поле боя. Это также откроет двери для широкого круга новых сфер сотрудничества, которые ранее не существовали, сообщает издание со ссылкой на источники.

Такой формат сотрудничества может включать в себя больший обмен разведданными, а также консультаций, совместные учения, инвестиции в оборонную промышленность и работу над взаимосовместимостью между Вооруженными силами Украины и государствами-членами НАТО, что позволит Киеву согласовать коммюнике и стандарты Альянса.

Также некоторые страны-члены НАТО отметили, что у РФ есть общая Рада НАТО - Россия, хотя встречи больше не проходят, а у их партнера Украины - нет.

Создание Рады Украина - НАТО способствовало бы формированию Украины как будущего члена Альянса, что помогло бы максимально приблизить ее к стандартам НАТО, чтобы обеспечить плавный переход, когда придет время, считают дипломаты.

Саммит НАТО в Вильнюсе

На июльском саммите НАТО Украина хотела бы получить политическое решение о поддержке ее вступления в НАТО, хотя страна понимает, что стать полноценным членом сможет только после завершения боевых действий.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не видит и не хочет альтернативы членству в НАТО, поэтому ожидает от саммита в Вильнюсе "графика вступления", то есть четкого алгоритма движения для вступления в Альянс.

К тому же, Украина хочет получить гарантии безопасности от стран-член НАТО, которые никоим образом не могут быть альтернативой членству.

Иностранные СМИ сообщают, что страны Запада хотят предложить Украине модель гарантий безопасности на подобии Израиля. Главным гарантом могут стать США. По словам западных чиновников, такое соглашение могло бы изменить ход войны, а документ помог бы продвигаться Украине на пути к НАТО.

Больше о том, что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса, - читайте в материале РБК-Украина.

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