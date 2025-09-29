НАТО готується збивати російські літаки-порушники: The Times дізналося про план

Як повідомив виданню один із високопоставлених командувачів альянсу, це дасть змогу збивати російські літаки-порушники.

Наразі ескадрильї патрулювання повітряного простору насамперед покликані супроводжувати російські військові літаки, що вторгаються в повітряний простір союзників, за винятком випадків, коли вони становлять явну військову загрозу.

Повітряні провокації Росії

Останніми тижнями фіксувалися порушення повітряного простору Польщі, Румунії та Естонії російськими дронами та винищувачами. Також військові бази та аеропорти в інших країнах неодноразово зазнавали підозрілої активності.

На вихідних нові випадки були помічені біля авіабази Каруп у Данії, аеропорту Вільнюса в Литві, військово-морської бази Карлскруна у Швеції та авіабази Орланд у Норвегії.

НАТО у відповідь заявило про посилення спостереження в Балтійському морі, включно з використанням фрегата ППО і низки розвідувальних систем.

Обговорення в країнах альянсу

Деякі країни на передовій лінії закликали НАТО знизити поріг застосування сили. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що настав час перевести місію "air policing" у Прибалтиці на повноцінну "air defence".

"Ми наразі покладаємося тільки на місію патрулювання повітряного простору. Нам потрібен перехід від air policing до реальної місії ППО", - сказав Рінкевичс в інтерв'ю естонському мовнику ERR.

Позиція військового комітету НАТО

Альянс розглядає можливість такого кроку, але рішення ще не ухвалено. Голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне зазначив, що всі інциденти ще розслідуються.

"З урахуванням того, що ці вторгнення є доволі нещодавніми подіями, всі вони поки що розслідуються. Звичайно, нам усе ще необхідний ключовий момент - встановлення атрибуції. Я б сказав, що поки що це передчасно", - підкреслив він після засідання в Ризі.

Реакція союзників і ризики

Частина членів НАТО побоюється надмірної реакції на російські провокації. Однак за останній тиждень риторика альянсу щодо Москви стала жорсткішою.

Після заяв Дональда Трампа про необхідність збивати літаки, що порушують кордони, генсек НАТО Марк Рютте сказав, що це "відповідна відповідь, якщо буде потрібно".

Дипломати з Великої Британії, Франції та Німеччини відвідали Москву і попередили, що заяви альянсу не є порожніми словами.

Серйозні інциденти

10 вересня близько двадцяти російських дронів вторглися в Польщу, кілька з них прямували до авіабази Ласк, де розміщені американські F-35.

Високопоставлений військовий заявив, що Росія намагалася використати навчання "Захід" у Білорусі для тиску на східний фланг.

"Це був тест. Росіяни його провалили. Якби вони досягли успіху, то під час навчань ми могли б очікувати зовсім інших дій", - сказав співрозмовник.

Порушення в Естонії

19 вересня три російські МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Місцева влада заявила, що літаки пролетіли приблизно шість миль углиб території і перебували там 12 хвилин, поки їх не витіснили італійські F-35.

Однак командир місії з повітряного патрулювання НАТО підполковник Гаетано Фаріна заявив, що літаки було перехоплено над суходолом, і вони рухалися в бік Талліна.

"Стіна дронів" і нові заходи

Велика Британія планує створити "стіну дронів" на східному фланзі НАТО. Міністр оборони Джон Хілі повідомив, що проєкт Octopus передбачає масове виробництво безпілотників і їх передачу Україні.

Данія також заборонила всі цивільні польоти дронів на тиждень напередодні саміту ЄС. Міністр транспорту Томас Даніельсен пояснив: "Таким чином ми усуваємо ризик плутанини між ворожими і законними дронами".

Німеччина направила в Копенгаген війська з технологіями протидії дронам. Фрегат ППО "Гамбург", раніше атакований російськими розвідувальними літаками, також перекинутий до Данії.

Оборона східної Європи

Польща наростила чисельність військ біля кордону з Білоруссю до 7 тисяч. Під час навчань "Захід" кордон був повністю закритий.

НАТО спільно з ЄС працює над створенням "стіни дронів" уздовж зовнішніх рубежів Польщі та країн Балтії. План передбачає багаторівневі системи виявлення і засоби ППО від кулеметів до ракет Patriot.

Комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що перші елементи оборонної лінії будуть розгорнуті протягом 12 місяців.