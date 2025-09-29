НАТО готовится сбивать российские самолеты-нарушители: The Times узнало о плане

Как сообщил изданию один из высокопоставленных командующих альянса, это позволит сбивать российские самолеты-нарушители.

В настоящее время эскадрильи патрулирования воздушного пространства в первую очередь призваны сопровождать российские военные самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство союзников, за исключением случаев, когда они представляют явную военную угрозу.

Воздушные провокации России

В последние недели фиксировались нарушения воздушного пространства Польши, Румынии и Эстонии российскими дронами и истребителями. Также военные базы и аэропорты в других странах неоднократно подвергались подозрительной активности.

На выходных новые случаи были замечены у авиабазы Каруп в Дании, аэропорта Вильнюса в Литве, военно-морской базы Карлскруна в Швеции и авиабазы Орланд в Норвегии.

НАТО в ответ заявило об усилении наблюдения в Балтийском море, включая использование фрегата ПВО и ряда разведывательных систем.

Обсуждение в странах альянса

Некоторые страны на передовой линии призвали НАТО снизить порог применения силы. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что настало время перевести миссию "air policing" в Прибалтике в полноценную "air defence".

"Мы в настоящее время полагаемся только на миссию патрулирования воздушного пространства. Нам нужен переход от air policing к реальной миссии ПВО", - сказал Ринкевичс в интервью эстонскому вещателю ERR.

Позиция военного комитета НАТО

Альянс рассматривает возможность такого шага, но решение еще не принято. Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне отметил, что все инциденты еще расследуются.

"С учетом того, что эти вторжения довольно недавние события, все они пока расследуются. Конечно, нам все еще необходим ключевой момент - установление атрибуции. Я бы сказал, что пока это преждевременно", - подчеркнул он после заседания в Риге.

Реакция союзников и риски

Часть членов НАТО опасается чрезмерной реакции на российские провокации. Однако за последнюю неделю риторика альянса в отношении Москвы стала жестче.

После заявлений Дональда Трампа о необходимости сбивать самолеты, нарушающие границы, генсек НАТО Марк Рютте сказал, что это "подходящий ответ, если потребуется".

Дипломаты из Великобритании, Франции и Германии посетили Москву и предупредили, что заявления альянса не являются пустыми словами.

Серьезные инциденты

10 сентября около двадцати российских дронов вторглись в Польшу, несколько из них направлялись к авиабазе Ласк, где размещены американские F-35.

Высокопоставленный военный заявил, что Россия пыталась использовать учения "Запад" в Беларуси для давления на восточный фланг.

"Это был тест. Русские его провалили. Если бы они преуспели, то во время учений мы могли бы ожидать совсем других действий", - сказал собеседник.

Нарушения в Эстонии

19 сентября три российских МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Местные власти заявили, что самолеты пролетели около шести миль вглубь территории и находились там 12 минут, пока их не вытеснили итальянские F-35.

Однако командир миссии по воздушному патрулированию НАТО подполковник Гаэтано Фарина заявил, что самолеты были перехвачены над сушей и двигались в сторону Таллина.

"Стена дронов" и новые меры

Великобритания планирует создать "стену дронов" на восточном фланге НАТО. Министр обороны Джон Хили сообщил, что проект Octopus предусматривает массовое производство беспилотников и их передачу Украине.

Дания также запретила все гражданские полеты дронов на неделю в преддверии саммита ЕС. Министр транспорта Томас Даниэльсен пояснил: "Таким образом мы устраняем риск путаницы между вражескими и законными дронами".

Германия направила в Копенгаген войска с технологиями противодействия дронам. Фрегат ПВО "Гамбург", ранее атакованный российскими разведывательными самолетами, также переброшен в Данию.

Оборона восточной Европы

Польша нарастила численность войск у границы с Беларусью до 7 тысяч. Во время учений "Запад" граница была полностью закрыта.

НАТО совместно с ЕС работает над созданием "стены дронов" вдоль внешних рубежей Польши и стран Балтии. План предусматривает многоуровневые системы обнаружения и средства ПВО от пулеметов до ракет Patriot.

Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что первые элементы оборонной линии будут развернуты в течение 12 месяцев.