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НАТО готується до саміту: Трамп і Зеленський можуть ускладнити порядок денний, - NYT

США, Вівторок 27 травня 2025 10:36
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НАТО готується до саміту: Трамп і Зеленський можуть ускладнити порядок денний, - NYT Фото: Саміт НАТО може ускладнитися (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Генсек НАТО Марк Рютте розраховує на короткий і безконфліктний саміт альянсу 24-25 червня в Нідерландах. Головною темою мають стати нові цілі щодо оборонних витрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Однак, як зазначає видання, участь президента США Дональда Трампа і запрошення президента України Володимира Зеленського можуть внести напруженість.

Сумніви навколо участі України

Наразі не зрозуміло, чи буде Зеленський запрошений на офіційну вечерю і чи візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО. Замість цього українського президента можуть запросити на паралельний форум оборонної промисловості.

Американський посол у НАТО Метью Вітакер зазначив: "Я очікую, що Зеленський буде в Гаазі, але в якому статусі - обговорюється".

Розбіжності з Трампом

Трамп виступає проти членства України в НАТО і згортає підтримку Києву, водночас прагнучи нормалізації відносин із Росією. Хоча поставки американської зброї тривають, подальше фінансування від Конгресу під питанням.

Саміт пройде на тлі відходу США від ролі головного гаранта безпеки Європи. Проводиться перегляд американської військової присутності на континенті, що може призвести до виведення або перерозподілу частини з 84 тис. військових. США підкреслюють, що "не допустять вакууму в безпеці", але закликають Європу швидше брати відповідальність.

Нові цілі щодо витрат на оборону

На саміті запропонують замінити колишню мету у 2% ВВП на оборону новою: 3,5% - на збройні сили і 1,5% - на "військово-пов'язані" витрати (наприклад, інфраструктуру для перекидання військ). США підтримують цю мету.

Наразі 23 із 32 країн НАТО вже виконують чинну норму, однак експерти наголошують, що потрібно значно більше, щоб компенсувати можливий відхід США.

Загальний контекст

НАТО посилилося від початку війни Росії проти України, однак консенсусу щодо нових витрат ще не досягнуто. Заступниця генсека альянсу Радміла Шекерінска наголосила: "Це наша головна мета. Це важливо, але угода ще не готова".

Раніше Radio Free Europe/Radio Liberty повідомляло, що саміт НАТО, який має відбутися в червні в Гаазі, пройде за скороченою програмою.

Як повідомив в інтерв'ю РБК-Україна директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович українці за певних умов готові відмовитися від вступу в НАТО, але від членства в ЄС - ні.

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НАТО Дональд Трамп Володимир Зеленський
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