На які поступки у переговорах з Росією готові українці: відповідь соціолога

Більшість українців готові домовлятися щодо припинення війни. Для цього готові піти на певні поступки, але варіантів багато.

Як зазначив соціолог, українець не дуже вірить в результативність будь-яких переговорів з росіянами. Але й війну до повернення всіх територій підтримують лише близько 10%.

Абсолютна більшість, це до двох третин, це 60%, по-різному, залежно від формулювання питання, підтримують якісь компромісні рішення, сказав він.

"Все-таки мир важливіший, ніж війна до кінця. Суспільство схилилося до цього. Можна це трактувати як втому, можна як завгодно. Але зрозуміло, що коли жодна сторона не перемагає на полі бою, то треба шукати переговори", - пояснив соціолог.

Позиції на переговорах

Антипович заявив, що росіянам не вірять, тому вірять, що за участі США та Європи Україна може досягти певних домовленостей з росіянами про зупинку війни.

"Напевно, не про її повне припинення і не про перемогу, бо яка це перемога, коли ти втратив території, це напевно не можна назвати перемогою", - сказав він.

За його словами, станом на зараз всі говорять про певні компроміси по територіях. Але все залежить від умов.

"Від раніше окупованих - гіпотетично готові відмовитись. Від НАТО - гіпотетично, так. Від ЄС - ні. Від окупованих нещодавно територій - не готові. Але якщо такою буде ціна миру - то тоді, певно, так. Але якщо це не ціна миру, а просто так віддати - то тоді вже точно ні. Варіативності дуже багато", - пояснив він.

Соціологи розуміють чим готовий українець пожертвувати. "Напевно, брендом НАТО. Бо допомогу нам надавали окремі країни, а не НАТО в цілому. Нам допомагали якісь політики, але не НАТО в цілому. Тому брендом НАТО українець скоріше готові пожертвувати. А от європейським майбутнім, тобто вступом до Євросоюзу, ми не готові пожертвувати", - констатував він.