НАТО готовится к саммиту: Трамп и Зеленский могут осложнить повестку, - NYT

Генсек НАТО Марк Рютте рассчитывает на краткий и бесконфликтный саммит альянса 24-25 июня в Нидерландах. Главной темой должны стать новые цели по оборонным расходам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

Однако, как отмечает издание, участие президента США Дональда Трампа и приглашение президента Украины Владимира Зеленского могут внести напряженность.

Сомнения вокруг участия Украины

Пока не ясно, будет ли Зеленский приглашен на официальный ужин и примет ли участие в заседании Совета Украина-НАТО. Вместо этого украинского президента могут пригласить на параллельный форум оборонной промышленности.

Американский посол в НАТО Мэтью Уитакер отметил: "Я ожидаю, что Зеленский будет в Гааге, но в каком статусе - обсуждается".

Разногласия с Трампом

Трамп выступает против членства Украины в НАТО и сворачивает поддержку Киеву, одновременно стремясь к нормализации отношений с Россией. Хотя поставки американского оружия продолжаются, дальнейшее финансирование от Конгресса под вопросом.

Саммит пройдет на фоне отхода США от роли главного гаранта безопасности Европы. Проводится пересмотр американского военного присутствия на континенте, что может привести к выводу или перераспределению части из 84 тыс. военных. США подчеркивают, что "не допустят вакуума в безопасности", но призывают Европу быстрее брать ответственность.

Новые цели по расходам на оборону

На саммите предложат заменить прежнюю цель в 2% ВВП на оборону новой: 3,5% - на вооруженные силы и 1,5% - на "военно-связанные" расходы (например, инфраструктуру для переброски войск). США поддерживают эту цель.

Сейчас 23 из 32 стран НАТО уже выполняют действующую норму, однако эксперты подчеркивают, что нужно значительно больше, чтобы компенсировать возможный уход США.

Общий контекст

НАТО усилилось с начала войны России против Украины, однако консенсус по новым расходам еще не достигнут. Замгенсека альянса Радмила Шекеринска подчеркнула: "Это наша главная цель. Это важно, но соглашение еще не готово".