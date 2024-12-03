В НАТО не готові запросити Україну до членства на засіданні цього тижня, - Reuters

Північноатлантичний союз (НАТО) навряд чи прислухається до заклику України про запрошення до членства на засіданні у вівторок, 3 грудня. Це зруйнує надії Києва на політичний імпульс в очікуванні на повернення Дональда Трампа до Білого дому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Агентство нагадало, що в листі до своїх колег із НАТО напередодні засідання, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що запрошення усуне один із головних аргументів Росії у веденні війни, а саме - недопущення вступу України до Альянсу.
Однак серед 32 членів НАТО відсутні ознаки необхідного консенсусу для ухвалення такого рішення на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, заявили низка дипломатів на умовах анонімності.
"На досягнення консенсусу підуть тижні і місяці. Я не думаю, що це станеться завтра, я був би дуже здивований", - сказав у понеділок високопоставлений дипломат НАТО.
Високопоставлений американський чиновник зазначив Reuters, що зустріч буде зосереджена на посиленні підтримки України, щоб вона була в якомога сильнішій позиції наступного року, "вступаючи у можливі переговори".
"Найкращий спосіб зробити це - збільшити фінансування, озброєння та мобілізацію", - сказав чиновник на умовах анонімності.
Україна розглядає членство в НАТО як найкращу гарантію своєї майбутньої безпеки. Згідно зі статтею 5 Договору про взаємну оборону, члени Альянсу зобов'язуються розглядати напад на одного з них як напад на всіх і допомагати одне одному в обороні.
Деякі члени НАТО, такі як Угорщина, відкрито висловилися проти вступу України до альянсу. Деякі інші країни також дали зрозуміти, що вони не вважають, що час для цього настав, зокрема - це нинішні уряди США та Німеччини.
Наприкінці листопада Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, в якій закликала прискорити членство України в Організації.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав колег на міністерській зустрічі 3-4 грудня в Брюсселі домовитися про запрошення країни до Альянсу.
За даними видання Bloomberg, адміністрація Джо Байдена обдумувала публічний заклик до офіційного запрошення України в НАТО. Однак відмовилася від такого рішення через малу ймовірність успіху.
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що передача підконтрольної Києву території "під парасольку НАТО" зупинить "гарячу фазу" війни.
Водночас, глава держави переконаний, що стаття 5 про колективну оборону не може застосовуватися лише на підконтрольній Києву території та на всій території країни під час війни.
В Альянсі заявили, що Україна приєднається до його лав і що шлях країни до НАТО є "незворотнім", але не надіслав запрошення та не встановив часових рамок для членства в Альянсі.
Будь-яке таке рішення залежатиме насамперед від домінуючої сили НАТО - Сполучених Штатів, тому незабаром це буде питанням для Дональда Трампа, коли він повернеться на посаду президента США наступного місяця.
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