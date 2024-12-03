В НАТО не готовы пригласить Украину в альянс на заседании на этой неделе, - Reuters

Агентство напомнило, что в письме к своим коллегам из НАТО накануне заседания, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что приглашение устранит один из главных аргументов России в ведении войны, а именно - недопущение вступления Украины в Альянс.

Однако среди 32 членов НАТО отсутствуют признаки необходимого консенсуса для принятия такого решения на встрече министров иностранных дел в Брюсселе, заявили ряд дипломатов на условиях анонимности.

"На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен", - сказал в понедельник высокопоставленный дипломат НАТО.

Высокопоставленный американский чиновник отметил Reuters, что встреча будет сосредоточена на усилении поддержки Украины, чтобы она была в как можно более сильной позиции в следующем году, "вступая в возможные переговоры".

"Лучший способ сделать это - увеличить финансирование, вооружение и мобилизацию", - сказал чиновник на условиях анонимности.