В НАТО не готовы пригласить Украину в альянс на заседании на этой неделе, - Reuters

Североатлантический союз (НАТО) вряд ли прислушается к призыву Украины о приглашении к членству на заседании во вторник, 3 декабря. Это разрушит надежды официального Киева на политический импульс в ожидании возврата Дональда Трампа в Белый дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство напомнило, что в письме к своим коллегам из НАТО накануне заседания, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что приглашение устранит один из главных аргументов России в ведении войны, а именно - недопущение вступления Украины в Альянс.
Однако среди 32 членов НАТО отсутствуют признаки необходимого консенсуса для принятия такого решения на встрече министров иностранных дел в Брюсселе, заявили ряд дипломатов на условиях анонимности.
"На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен", - сказал в понедельник высокопоставленный дипломат НАТО.
Высокопоставленный американский чиновник отметил Reuters, что встреча будет сосредоточена на усилении поддержки Украины, чтобы она была в как можно более сильной позиции в следующем году, "вступая в возможные переговоры".
"Лучший способ сделать это - увеличить финансирование, вооружение и мобилизацию", - сказал чиновник на условиях анонимности.
Украина рассматривает членство в НАТО как лучшую гарантию своей будущей безопасности. Согласно статье 5 Договора о взаимной обороне, члены Альянса обязуются рассматривать нападение на одного из них как нападение на всех и помогать друг другу в обороне.
Некоторые члены НАТО, такие как Венгрия, открыто высказались против вступления Украины в альянс. Некоторые другие страны также дали понять, что они не считают, что время для этого пришло, в частности - это нынешние правительства США и Германии.
В конце ноября Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, в которой призвала ускорить членство Украины в Организации.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал коллег на министерской встрече 3-4 декабря в Брюсселе договориться о приглашении страны в Альянс.
По данным издания Bloomberg, администрация Джо Байдена обдумывала публичный призыв к официальному приглашению Украины в НАТО. Но отказалась от такого решения из-за малой вероятности успеха.
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что передача подконтрольной Киеву территории "под зонтик НАТО" остановит "горячую фазу" войны.
В то же время, глава государства убежден, что статья 5 о коллективной обороне не может применяться только на подконтрольной Киеву территории и на всей территории страны во время войны.
В Альянсе заявили, что Украина присоединится к его рядам и что путь страны в НАТО является "необратимым", но не направил приглашение и не установил временных рамок для членства в Альянсе.
Любое такое решение будет зависеть прежде всего от доминирующей силы НАТО - Соединенных Штатов, поэтому вскоре это будет вопросом для Дональда Трампа, когда он вернется на пост президента США в следующем месяце.
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