Україна закликала НАТО запросити її до Альянсу на засіданні наступного тижня, - Reuters

Україна закликала НАТО надати їй запрошення на вступ до Альянсу на засіданні, яке відбудеться 3-4 грудня у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У листі, з яким ознайомилося видання, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до своїх колег з НАТО.

"Я закликаю вас схвалити рішення запросити Україну приєднатися до Альянсу як один з результатів зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 3-4 грудня 2024 року", - наголосив він у листі.

За словами Сибіги, запрошення до НАТО стане адекватною відповіддю союзників на постійну ескалацію розв’язаної Росією війни, останньою демонстрацією якої є залучення десятків тисяч північнокорейських військ і використання України як полігону для випробувань нової зброї.