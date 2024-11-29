ua en ru
Пт, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Україна закликала НАТО запросити її до Альянсу на засіданні наступного тижня, - Reuters

П'ятниця 29 листопада 2024 18:47
UA EN RU
Україна закликала НАТО запросити її до Альянсу на засіданні наступного тижня, - Reuters Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна закликала НАТО надати їй запрошення на вступ до Альянсу на засіданні, яке відбудеться 3-4 грудня у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У листі, з яким ознайомилося видання, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до своїх колег з НАТО.

"Я закликаю вас схвалити рішення запросити Україну приєднатися до Альянсу як один з результатів зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 3-4 грудня 2024 року", - наголосив він у листі.

За словами Сибіги, запрошення до НАТО стане адекватною відповіддю союзників на постійну ескалацію розв’язаної Росією війни, останньою демонстрацією якої є залучення десятків тисяч північнокорейських військ і використання України як полігону для випробувань нової зброї.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, Україна розраховувала отримати офіційне запрошення на вступ до Альянсу на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся у липні цього року. Проте цього так і не сталося.

Київ наполягає на ухваленні чіткого графіка вступу, проте конкретних рішень досі немає. В Альянсі наголошують, що "двері до НАТО" залишаються відчиненими, але членство неможливе до завершення війни.

Президент Володимир Зеленський називає запрошення до НАТО ключовим для перемоги України та прагне отримати його до можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому, побоюючись змін у політиці США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО МЗС України Андрій Сибіга
NEWS
Окупанти атакували Україну 132 дронами. Стало відомо, скільки збила ППО
Окупанти атакували Україну 132 дронами. Стало відомо, скільки збила ППО
DAILY
Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися
Данило Крамаренко, Дмитро Олійник Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися