НАТО не гарантирует безопасность Украине, поскольку она не является его членом, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может гарантировать Украине безопасность, поскольку она не является членом Альянса. Однако страна может полагаться на политическую и практическую поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление журналистам в Риге.

Так он ответил на вопрос, как НАТО будет реагировать в случае обострения ситуации с войсками России вблизи границы с Украиной.

"Я думаю, что важно делать разницу между союзниками по НАТО и партнером, Украиной. Союзникам НАТО мы гарантируем защиту в рамках пятой статьи устава Альянса, и мы будем защищать всех союзников. А Украина - это партнер. Это партнер, которого мы высоко ценим, мы оказываем ей политическую и практическую поддержку", - отметил Столтенберг.