НАТО не гарантирует безопасность Украине, поскольку она не является его членом, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может гарантировать Украине безопасность, поскольку она не является членом Альянса. Однако страна может полагаться на политическую и практическую поддержку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление журналистам в Риге.
Так он ответил на вопрос, как НАТО будет реагировать в случае обострения ситуации с войсками России вблизи границы с Украиной.
"Я думаю, что важно делать разницу между союзниками по НАТО и партнером, Украиной. Союзникам НАТО мы гарантируем защиту в рамках пятой статьи устава Альянса, и мы будем защищать всех союзников. А Украина - это партнер. Это партнер, которого мы высоко ценим, мы оказываем ей политическую и практическую поддержку", - отметил Столтенберг.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил наращивание российских войск на границе с Украиной и призвал Москву снизить напряженность.
Отметим глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила возле границы Украины, в оккупированном Крыму и на Донбассе более 40 тактических батальонных группировок. В них насчитывается около 115 тысяч военных.
Добавим, что президент России Владимир Путин ответил, готовится ли новое вторжение России в Украину.