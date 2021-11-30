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НАТО не гарантує безпеку Україні, оскільки вона не є його членом, - Столтенберг

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Рига, Вівторок 30 листопада 2021 15:41
НАТО не гарантує безпеку Україні, оскільки вона не є його членом, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не може гарантувати Україні безпеку, оскільки вона не є членом Альянсу. Однак країна може покладатися на політичну та практичну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву журналістам у Ризі.

Так він відповів на запитання, як НАТО буде реагувати у випадку загострення ситуації з військами Росії поблизу кордону з Україною.

"Я думаю, що важливо робити різницю між союзниками по НАТО і партнером, Україною. Союзникам НАТО ми гарантуємо захист у рамках п'ятої статті статуту Альянсу, і ми захищатимемо всіх союзників. А Україна - це партнер. Це партнер, якого ми високо цінуємо, ми надаємо їй політичну та практичну підтримку", - зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив нарощування російських військ на кордоні з Україною і закликав Москву знизити напруженість.

Зазначимо глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордону України, в окупованому Криму та на Донбасі понад 40 тактичних батальйонних угруповань. У них налічується близько 115 тисяч військових.

Додамо, що президент Росії Володимир Путін відповів, чи готується нове вторгнення Росії в Україну.

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