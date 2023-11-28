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У НАТО є зброя, яка може забезпечити Україні технологічний прорив у війні, - глава МЗС Литви

Вівторок 28 листопада 2023 15:26
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У НАТО є зброя, яка може забезпечити Україні технологічний прорив у війні, - глава МЗС Литви Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

У НАТО є озброєння, яке могло б забезпечити Україні технологічний прорив у війні проти російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса під час пресконференції перед зустріччю глав МЗС НАТО у Брюсселі.

"Я знаю, що у нас зараз є озброєння, які потрібні Україні. Вони тут, вони не використовуються, ми відправляємо їх до третіх країн, ми продаємо їх будь-куди, але не відправляємо Україні. Ми можемо це зробити, і це могло б дати той технологічний прорив, про який просить генерал Залужний. Тоді він міг би адаптувати свою стратегію. Якщо ми відкриваємо свої поставки для нього, він може робити будь-що", - сказав Ландсбергіс.

Крім того, міністр підкреслив, що Росія розпочала війну не лише проти України, а й "проти всіх нас", а також висловив здивування тим, що Росію знову запрошують на засідання міжнародних організацій, маючи на увазі саміт ОБСЄ у Скоп'є.

"Скільки разів ми маємо повторювати цю помилку? Один раз, два, три, чотири? Ми знову запрошуємо Росію обговорювати те, що є безпосередньою загрозою не лише для наших інтересів, а й для самого нашого існування", - зазначив Ландсбергіс, додавши, що Литва, як і дві інші балтійські країни, ухвалили рішення не брати участь у саміті ОБСЄ.

"Ми повернемося, коли Росія стане іншою", - наголосив литовський міністр.

Оцінка Залужного ситуації на фронті та висловлювання про "глухий кут" у війні

Нагадаємо, нещодавно у виданні The Economist з'явилася стаття від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За його словами, ситуація на фронті могла зайти в глухий кут і зараз жодна зі сторін не може просуватися, оскільки однакового технологічно оснащена.

Генерал зазначив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої.

Як зазначило видання Politico, стаття Валерія Залужного розпалила "партійні пристрасті" в американському Конгресі, а у Білому домі заявили про важливість продовження підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на статтю Залужного. Глава держави також наголосив, що ситуація на фронті не є патовою. Також він додав пізніше, що Україна розглядає можливість зміни своєї стратегії у війні із РФ.

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