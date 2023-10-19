Війна в Ізраїлі не послабить допомогу Україні від Заходу, - прем'єр Литви

Війна Ізраїлю з бойовиками з ХАМАС не призведе до зменшення допомоги Україні від країн Заходу.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю DW заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

Глава литовського уряду наголосила, що вкрай важливо, щоб Україна здобула перемогу у війні, яку розпочала Росія. Тому країни Заходу мають продовжувати допомогу Україні необхідною зброєю та фінансовими коштами.

Шимоніте висловила впевненість у тому, що Україна зможе розраховувати на подальшу реальну підтримку з боку союзників.

За словами прем'єра, зараз більшість країн розуміють, що російське вторгнення в Україну, а також військовий конфлікт Ізраїлю та ХАМАС - це довгострокові проблеми. Тому слід зосередити увагу на проблемах оборони та безпеки.

Також Шимоніте підтримала європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

"Україна щодня доводить, що вона бореться за право увійти до Європейського союзу та НАТО", - додала вона.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони почали вбивати та викрадати як військових, так і мирних жителів.

У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти бойовиків. По місцях дислокації учасників ХАМАС вже було завдано низки ракетних ударів.

При цьому Єрусалим запросив військову допомогу США для бойових дій. На цьому тлі у Кремлі одразу нафантазували, що військова допомога Україні зменшиться.