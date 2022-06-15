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НАТО робить недостатньо для захисту і підтримки України, - Моравецький

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Варшава, Середа 15 червня 2022 01:02
НАТО робить недостатньо для захисту і підтримки України, - Моравецький Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

НАТО робить недостатньо багато зусиль для захисту і підтримки України. Попри це, в умовах сучасної агресії РФ проти України, НАТО є єдиною структурою, яка може протистояти атакам на Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"Чи достатньо ми сильні в захисті наших європейських цінностей? Українські військові та український народ борються за найважливіші цінності Європи та вільного світу – суверенітет, свободу, право жити. І я вважаю, що відповідь на попереднє запитання – ні. Ми не робимо достатньо, ми не зробили достатньо, щоб захистити Україну, щоб підтримати українців", - підкреслив Матеуш Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі закликав активніше постачати Україні зброю і артилерію. На думку Моравецького, економічна і військова підтримка України необхідна тут і зараз – не через кілька тижнів, не через місяць. Він також підкреслив, що українцям зараз дуже необхідна надія і членство в ЄС – це наша основна надія на майбутнє.

Нагадаємо, раніше в МЗС Росії пригрозили ударом по Польщі за ідею передати ядерні ракети Україні.

До цього депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що Захід має право передати Україні ядерну зброю, так як Росія порушила Будапештський меморандум.

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